Borrell Türkiye'yi karardan dönmeye çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmesine tepki gösterdi.

Kararla ilgili yazılı açıklamasını Twitter hesabından paylaşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İstanbul Sözleşmesi dünya genelinde genç kız ve kadınların yasal koruma altında olmasını güvence altına almayı amaçlıyor. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararına anlam veremediğimizi ve bundan derin bir üzüntü duyduğumuzu dile getirmekten başka elimizden bir şey gelmez. Türkiye'yi kararından dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Borrell yazılı açıklamasında "İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede yasal olarak bağlayıcı ilk belgedir. Dünya genelinde kadınlara ve kız çocuklarına temel yasal koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Sözleşme, Covid-19 salgını ve kadınların birincil kurban olduğu birçok çatışmanın sonucu olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet dünya çapında yeni seviyelere yükseldiğinden, bu bugün her zamankinden daha önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Borrell, "Şimdi liderlik göstermenin ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele etmek için küresel çabaları artırmanın zamanıdır, geri çekilmenin değil. Bu nedenle, Türk hükümetinin İstanbul adını taşıyan bu sözleşmeden çekilme kararına derin bir üzüntü duymaktan ve anlam verememekten başka bir şey yapamayız. Bu karar, Türkiye'de kadın ve kız çocuklarının korunması ve temel haklarından ödün verme riski taşımaktadır. Aynı zamanda dünya geneline tehlikeli bir mesaj da göndermektedir. Türkiye'yi kararını değiştirmeye zorlayamayız. 21. yüzyılda insan haklarının, barışın, güvenliğin ve eşitliğin temel unsurlarından biri olan kadın ve kız çocuklarının haklarını savunma konusunda Türkiye'nin yakında yeniden Avrupa Birliği'ne katılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'den destek

Josep Borrell'in açıklamasını kenti Twitter hesabında paylaşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Kadınlara yönelik şiddet tolere edilemez. Kadınlar korunmaları için güçlü bir yasal çerçeveyi hak ediyor. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorum ve imzacı tarafları sözleşmeyi onaylamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Resmi Gazete'de cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini duyurmuştu.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

DW/BÖ,EC

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