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Spor

Boro'nun Tuncay'ı var

Premier Lig'in 12. haftasında Middlesbrough deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 yenerken, goller milli futbolcu Tuncay Şanlı'dan geldi.

09 Kasım 2008 02:00


Premier Lig'in 12. haftasında Middlesbrough deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 yenerken, goller milli futbolcu Tuncay Şanlı'dan geldi.



Uzun süren sakatlığı nedeniyle bu sezon Premier Lig'de istediği performansı yakalayamayan Tuncay Şanlı kendine gelmeye başladı.

12. haftada takımı Middlesbrough deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, milli futbolcu takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Boro, Tuncay'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Aston Villa, bu gole 3 dakika sonra Sidwell'le cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda karşılıklı atakların sonucu değiştirmeyeceği düşünülürken, bitime 2 dakika kala tekrar sahneye çıkan Tuncay Şanlı, attığı golle Middlesbrough'nun sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sezonki 5. galibiyetini alan konuk ekip puanını 17'ye çıkararak 8. sıraya yükselirken, bu sezon evinde ilk kez mağlup olan Aston Villa ise 20 puanla 5. sırada kaldı.

ANELKA CHELSEA'Yİ TAŞIYOR

Premier Lig'de günün diğer maçlarında da genelde deplasman takımlarının üstünlüğü vardı.

Şampyonluk adaylarından Chelsea, deplasmanda Blackburn Rovers'ı 2-0 yendi.

'Maviler' Nicolas Anelka'nın attığı gollerle Liverpool'un averajla önünde liderliğini sürdürürken, Fransız yıldız da Premier Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı.

3 kırmızı kartın çıktığı maçta ise Tottenham Hotspur, Manchester City deplasmanında Robinho'nun golüyle yenik durma düşmesine rağmen Bent'in sayılarıyla 2-1 galip geldi.

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