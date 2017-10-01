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Bornova'da sahte içki operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, polisin sahte içki üretimi yapıldığı iki ayrı işyerine yaptığı operasyonda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

01 Ekim 2017 14:37

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, polisin sahte içki üretimi yapıldığı iki ayrı işyerine yaptığı operasyonda yakalanan 4 kişiden 1\'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Bornova\'da iki ayrı iş yerinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda operasyonla, 71 şişe sahte içki, 25 litre etil alkol, 10 litre açık viski, 85 fotokopi TAPDK bandrolü, 661 yabancı menşeili bandrol, 2 bin 300 etiket, 570 şişe kapağı ve 66 boş şişe ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.E. (27), Y.D. (20), A.C. (25) ve F.E. (41) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan hakkında daha önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. tutuklandı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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