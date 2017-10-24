Bornova'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, polisin düzenlediği operasyonda 3.5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, MTK Tekstilciler Sitesi\'nde 3 katlı binada kaçak nargile tütünü bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bir aylık teknik ve fiziki takip sonucunda baskın yapıldı. Baskında, sağlıksız koşullarda hazırlanarak piyasaya sürülmek istenen kaçak 3.5 ton nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütününün kaçak imal edildiği işyerinin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu\'ndan herhangi bir üretim depolama satış belgesinin olmadığı da tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve ifadesinde nargile tütünü ürettiğini, ancak suç olduğunu bilmediğini söyleyen 41 yaşındaki O.B. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.