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Bornova Stadı ikinci yarıya hazır

İZMİR, (DHA) İZMİR'in futbolda en üst liglerdeki iki temsilcisi Göztepe ve Altınordu'nun iç saha maçlarını oynadığı Bornova Stadı, sezonun ikinci yarısı öncesi baştan aşağı elden geçti

20 Ocak 2018 15:10

İZMİR, (DHA)

İZMİR\'in futbolda en üst liglerdeki iki temsilcisi Göztepe ve Altınordu\'nun iç saha maçlarını oynadığı Bornova Stadı, sezonun ikinci yarısı öncesi baştan aşağı elden geçti. Manuel hibrit çim çalışması ve Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) için gerekli teknik altyapının yapıldığı stat, maratonun ikinci etabına hazır hale geldi.
Bornova Belediyesi, stadın zemininin ağır kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için manuel bölgesel hibrit çim çalışması yaptı. Özellikle stadın konumu gereği daha az güneş alan bölgeler, oyun alanı ile tribünler arasındaki bölümler hibrit çimle kaplandı. Süper Lig\'in ikinci yarısında uygulamaya geçecek olan Video Yardımcı Hakem Uygulaması için gerekli olan teknik hazırlıklar da yapıldı.
Futbol Federasyonu\'nun istediği noktalara internet ve elektrik erişimi sağlandı. Hibrit çim ve VAR\'a olanak sağlayacak altyapı çalışmalarının yanısıra, futbolseverlerin karşılaşmaları daha iyi şartlarda izlebilmeleri için deforme olan koltuklar yenileriyle değiştirildi, arızalı olanları tamir edildi. Bunlarla birlikte her hafta binlerce taraftarı ağırlayan stadın her köşesi elden geçirildi. Geçen sezon hizmete giren, Süper Lig\'deki Göztepe ve TFF 1. Lig\'deki Altınordu\'ya ev sahipliği yapan Bornova Stadı\'nın İzmir futbolu için çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Olgun Atila, \"Bu sorumluluğumuzun bilinciyle liglerin ikinci yarısında bir aksilik yaşanmaması için gerekli tüm çalışmaları yaptık\" diye konuştu.

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