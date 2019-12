Bornova, Daçka'ya şans tanımdı: 82-77

T24 -

BORNOVA BELEDİYESİ: 82 - DARÜŞŞAFAKA COOPER TIRES: 77 BORNOVA BELEDİYESİ: 82 - DARÜŞŞAFAKA COOPER TIRES: 77

Karşılaşmaya Shipp'in 3 sayılık basketiyle başlayan Bornova Belediyesi, periyodun bitime 3 dakika kala 10 sayılık fark ulaştı: 18-8. Ancak daha sonra 8-0'lık bir seri yakalayan konuk ekip, aradaki farkı azalttı. Ancak ev sahibi ekip, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.Çekişmeli geçen ikinci periyotta her iki ekip de karşılıklı basketler buldu. Son 4 dakikasına 34-34 beraberlikle girilen ilk yarıyı Bornova Belediyesi, 45-43 önde bitirdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip 26. dakikayı 56-53 önde geçti. Üçüncü periyodu Darüşşafaka Cooper Tires 62-60 üstün bitirdi.Son periyodu da çekişmeli geçen müsabakanın son 6 dakikasına Bornova Belediyesi 69-66 önde girdi. Müsabakanın son 1 dakikasına 77-77 eşitlikle girildi. Son dakikada Shipp ve Cüneyt'le faul atışlarından sayılar bulan Bornova Belediyesi, müsabakadan 82-77 galip ayrıldı.İzmir'deki Avrupa Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası'nın Halkapınar Spor Salonu'nda yapılması nedeniyle Bornova Belediyesi-Darüşşafaka Cooper Tires maçı, Ege Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.Karşılaşmanın devre arasında oyuncuların ısınması sırasında, Darüşşafaka Cooper Tires oyuncusu Mujezinovic'in smaç basketinin ardından bir potanın panyası kırıldı.Salonda yedek pota bulunmaması nedeniyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün Çiğli'deki tesislerinde gelen yedek pota beklenmeye başlandı. Yaklaşık 2 saat duran müsabaka, potanın gelmesinin ardından tekrar başladı.Ege Üniversitesiİsmail Aydın xx, Serkan Sert xx, Murat Ciner xxShipp xxx 28, Brown xxx 25, Yalçın xxx 8, Nagys xxx 6, Cüneyt xx 4, Umutcan xx, Can xx , Çağdaş xx 2, Elegar xx 6, Serdar xx 3Douby xxx 24, Alper xx 9, Polat xx 18, Mujezinovic xx 5, Davidson xxx 18, Aydın x, Uluğ x, Bora Hun xx 3, Can x22-1945-4360-6239.40 Alper, 39.48 (Darüşşafaka Cooper Tires)