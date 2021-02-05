Bornova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı; belediyede asgari ücret 5 bin 890 TL oldu

Bornova Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi ücreti 5 bin 890 TL olarak belirlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

İzmir'in CHP'li Bornova Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Türkiye'de asgari ücret rekoru kırıldı. Bornova Büyükpark'ta miting havasında gerçekleşen törenle 1534 işçinin hakları iyileştirildi, en düşük maaş 5 bin 890 TL oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP Parti Meclisi üyeleri Devrim Barış Çelik ve Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ile çok sayıda sendikacının katıldığı törende işçiler bayram etti.

Soyer: Türkiye'ye örnek olmalı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, emek mücadelesinin bir sözleşme ile bitecek bir hikaye olmadığın belirterek şöyle konuştu:

“Bu mücadele gerçekten eşit işe eşit ücretle birçok kriterle beraber yürümesi gereken bir süreç. Hiçbir zaman maksat hasıl olmaz. Hep daha iyisi, fazlası mümkündür. Çünkü söz konusu alın teridir, emektir. Demokrasi ne kadar azalırsa ekmek o kadar küçülür. Ne kadar artarsa o kadar büyür. Bunun arkası gelecek. Biz emeğin hakkını alana kadar, yani demokrasiyi bu memleketin sokaklarına, kahvelerine, meydanlarına sokana kadar beraber mücadeleye devam edeceğiz. Beraber ekmeği büyüteceğiz ve adil bir şekilde onu paylaşmayı başaracağız. Yolunuz açık olsun, sözleşmeniz hayırlı uğurlu olsun. Herkese bol bereketli günler diliyorum.”

“TER DÖKMENİZ, ÖRNEK OLMANIZ LAZIM”

İşçilere seslenen Soyer şöyle devam etti:

"Sizlerden rica ediyorum. Sadece Bornova işçisi değilsiniz. İnanın Türkiye size bakıyor. Türkiye'de sizin aldığınız hakları birçok yerde alamıyorlar. O yüzden sizin o kadar başarılı olmanız, ter dökmeniz lazım ki onlar görsün ve örnek alsın. Sadece Bornova ile sınırlı değil yaptığınız iş. Türkiye'ye örnek olmalı. Türkiye'nin kurtuluşunun önünü açmalı."

Ali Öztunç: Pandemiyi yönetemeyen beceriksiz iktidar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a övgüler yağdırdı. Öztunç, "Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik işte budur. Büyükşehir Belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız İzmir'de işçilerimizle hep beraber, omuz omuza mücadele ediyorlar. Bu tablo birilerine örnek olsun. Pandemiyi yönetemeyen beceriksiz iktidar. Ekonomik kriz almış başını gitmiş. Sadece işçi, esnaf herkes sıkıntılı. Diğer tarafta birileri saraylarında zevki sefa sürüyor. Birileri saraylarında bir eli yağda bir eli balda keyif çatıyor. Millet ekmeğe muhtaç. Rahmetli Aşık Mahzuni'nin türküsü vardır. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana diye. Yiğit artık kuru ekmeğe de muhtaç olmuş. Ama bize mutluluk veren Mustafa İduğ gibi belediye başkanlarımız da var. Helal olsun başkanım sana" diye konuştu.

SODEMSEN'e teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası'na (SODEMSEN) teşekkür etti. İduğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SODEMSEN ve Büyükşehir Başkanımızla sandalyede otururken kısa bir konuşmamız oldu. ‘Bornova Belediyesi kasasında para varsa arkadaşlara dağıt’ dedi. Bornova Belediyesi kasasında para var. Tamamını peşin olarak dağıtıyorum. Eşit işe eşit ücret. Ortaya bir model koyduk. 40 değişik ücret alanlar yerine 4 gruba ayırdık. SODEMSEN başından itibaren sonuna kadar bizimle birlikte tüm maddeler üzerinde uzlaşmada en büyük etkendir. 3 yıl sonra yapacağımız sözleşmede yukarıdaki en tavanda alan kişiyle en alttaki arasındaki makas daralacak. Burada en önemli konu bugünkü toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasının ötesinde sizlerin Bornova ve İzmir halkına yapacağınız hizmetlerdir. Bizi ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Alacağınız ücretler bereketli olsun.”

Başkan İduğ: Bir meteor çarpmadı

İduğ, "Her şey para değil, 2020'ye pandemiyle başladık, depremle devam ettik, selle sürdü. Bir meteor çarpmadı. Sanki bütün her şey bize denk geldi. İnşallah bunlarda bir daha karşılaşmayız. Bunu aşmanın bir yolu vardı. Büyükşehir Belediyesi'nde de ilçe belediyelerinde de bu işçi dostların 24 saat çalışmasıyla bunları aştık" dedi.

Sözleşmenin imzalanması ve pasta kesilmesinin ardından işçiler halaylarla ve türkülerle rekor ücret artışını kutladı.