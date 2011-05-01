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Spor

BORNOVA BELEDİYESİ LİGE VEDA ETTİ İZMİR (A.A)

01 Mayıs 2011 16:14

-BORNOVA BELEDİYESİ LİGE VEDA ETTİ İZMİR (A.A) - 01.05.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Bornova Belediyesi, dün Banvit'e yenilerek bitime 1 hafta kala lige veda etti. Ligdeki ilk sezonunda geçen yıl başarılı bir performans ortaya koyan ve normal sezonu 7. sırada bitirdikten sonra play-off'ta mücadele etmeye hak kazanan Bornova Belediyesi, bu sezona da iyi başladı. İlk 2 haftada aldığı galibiyetlerle 2. haftayı 2. sırada geçen Bornova Belediyesi, 9. haftada TOFAŞ'ı mağlup ederek haftayı 5 galibiyetle 7. sırada tamamladı. Ancak bu haftadan sonra istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, ondan sonra oynadığı 20 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Sezon içinde yabancı oyuncularının yaşadığı sakatlıklar ve problemler nedeniyle Francis, Nagys, Roll ve Smith'ten faydalanamayan Bornova Belediyesi, normal sezonu kadrosuna daha sonra kattığı yabancı oyuncularla tamamlamak zorunda kaldı. Banvit karşısında geriye düşmesine rağmen rakibini yakalayan ve üstünlüğü ele geçiren Bornova Belediyesi, son dakika içinde Barış Ermiş'in 3 sayılık basketleriyle müsabakadan mağlup ayrıldı ve ligde kalma şansını son maça taşıyamadı. Karşılaşmanın ardından maçın skoruna itiraz eden Bornova Belediyesi, düşme hattındaki rakibi Aliağa Petkim'in deplasmanda Medical Park Trabzonspor'u mağlup etmesiyle 2. sezonunda ligden düştü. Bornova Belediyesi, gelecek hafta deplasmanda Aliağa Petkim ile oynayacağı maçla Beko Basketbol Ligi'ndeki son müsabakasını oynayacak.

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