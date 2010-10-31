-BORNOVA BELEDİYESİ: 68 - FENERBAHÇE ÜLKER: 97 İZMİR (A.A) - 31.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Bornova Belediyesi'ni deplasmanda 97-68 yendi. Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Ülker karşısında 6-2 geriye düşen Bornova Belediyesi, yakaladığı 10-0'lık seriyle 6. dakikayı 12-6 önde geçti. Daha sonra Lavrinovic ve Oğuz Savaş'ın sayılarıyla periyodun bitimine 1,5 dakika kala tekrar öne geçen (14-12) Fenerbahçe Ülker, son hücumda Oğuz Savaş'ın pota altından bulduğu basketle ilk periyodu 16-14 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Tomas'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, 14. dakikayı 25-21 önde geçtikten sonra rakibinin hücumda yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirdi. Kaya Peker'in basketiyle bitime 3 dakika kala 8 sayılık farka ulaşan konuk ekip, Ömer'in üst üste bulduğu sayılarla son 54 saniyeye 41-28 önde girdiği devreyi 41-30 üstün tamamladı. Üçüncü periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Ülker, 25. dakika içinde Mirsad'ın 3 sayılık basketiyle 22 sayılık farka ulaştı: 60-38. Hücumda ve savunmadaki üstünlüğünü koruyan sarı lacivertli ekip, Ömer ve Larinovic'in sayılarıyla 3. periyodu 30 sayı farkla 77-47 önde bitirdi. 3. periyodun başında 32 sayılık farka ulaşan (81-49) Fenerbahçe Ülker, müsabakanın son 5 dakikasına da 86-58 önde girdi. Son dakikaya 93-68 üstün giren Fenerbahçe Ülker, karşılaşmayı 97-68 galip tamamladı. Fenerbahçe Ülker ligdeki 3. maçında 3. galibiyetini alırken, Bornova Belediyesi ilk kez sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşun ''yayın yetki belgesi''nin olmaması nedeniyle yaşanan sorunun, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerinin araya girmesiyle giderildiği öğrenildi. Salon: Halkapınar Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Ali Şakacı xx Bornova Belediyesi: Francis xx 12, Ümit xx 18, Roll x 4, Smith xx 17, Soner xx 8, Serdar xx 3, Murat x 6, Pertev x, Çağdaş x Fenerbahçe Ülker: Ukic 7, Ömer xxx 27, Lavrinovic xx 17, Oğuz Savaş xxx 13, Preldzic xx 6, Mirsad xx 9, Kaya xx 4, Kinsey xx 1, Tomas xx 8, Can Maxim xx 5 1. periyot: 14-16 Devre: 41-30 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. periyot: 47-77