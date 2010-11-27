-BORNOVA BELEDİYESİ: 66 - ERDEMİR: 65 İZMİR (A.A) - 27.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Bornova Belediyesi, Erdemir'i 66-65 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin başında savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Bornova Belediyesi, yakaladığı 9-0'lık seriyle 5. dakika içinde aradaki farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 15-7. Kalan bölümde Erdemir Norris, Thomas ve Altan ile bitime 1 dakika kala öne geçmeyi (17-18) başarmasına rağmen ilk periyot 18-18 berabere tamamlandı. İkinci periyoda daha etkili başlayan Bornova Belediyesi 24. dakikada aradaki farkı 7 sayıya (30-23) çıkarmasına rağmen Erdemir, etkili oyunuyla 27. dakikada tekrar üstünlüğü ele geçird: 32-33. Periyodun son dakikasına 36-40 üstün giren Erdemir, son hücumda Hakan Demirel'in bulduğu basketle devreyi 42-39 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyotta 25. dakikayı 44-47 üstün geçen Erdemir karşısında kalan bölümde rakibine sayı şansı tanımayan Bornova Belediyesi, üstün bir oyun ortaya koydu. 11-0'lık bir seri yakalayan İzmir temsilcisi 3. periyodu 55-47 üstün tamamladı. Son periyotta aradaki farkı azaltan rakibi karşısında son 5 dakikaya 60-57 önde giren Bornova Belediyesi önünde sayılar üreten Erdemir, 38. dakikayı 60-65 üstün geçti. Ancak kalan bölümde daha etkili olan Bornova Belediyesi, yakaladığı 6-0'lık seriyle 66-65 öne geçti. Konuk ekibin son hücumda Barbour'un atışını Smith blokla engelleyince Bornova Belediyesi, karşılaşmadan 66-65 galip ayrıldı. Salon: Halkapınar Hakemler: Murat Biricik xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Tunçtan Durmuşcan xx Bornova Belediyesi: Pertev xx 3, Francis xxx 8, Ümit xxx 9, Smith xxx 9, Soner xxx 9, Serdar x, Umutcan xx 2, Nagys xx 6, Murat xxx 11, Roll xxx 9 Erdemir: Johnson xx 2, Thomas xx 8, Barbour xxx 16, Erkan xx 12, Hakan Demirel xx 14, Altan x 5, Melih x 3, Eren x, Norris x 5, Emre x 1. periyot: 18-18 Devre: 39-42 (Erdemir lehine) 3. periyot: 55-47