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Spor

BORNOVA BELEDİYESİ: 64 

15 Ocak 2011 20:13

-BORNOVA BELEDİYESİ: 64 - ALİAĞA PETKİM: 70 İZMİR (A.A) - 15.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki iki İzmir takımının mücadelesinde Aliağa Petkim, Bornova Belediyesi'ni 70-64 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 6 dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken, Polat ve Randle'ın sayılarıyla etkili olan Aliağa Petkim, son 4 dakikaya 13-8 önde girdi. Son dakika içinde 16-15 öne geçen Bornova Belediyesi, Levent'in 3 sayılık basketine engel olamayınca, Aliağa Petkim ilk periyodu 18-16 üstün tamamladı. İkinci periyodun 13. dakikası 22-22 eşitlikle geçilirken, Bornova Belediyesi, 17. dakikada Ümit'in 3 sayılık basketiyle 7 sayılık farka ulaştı: 34-27. Aliağa Petkim'in, Kambala ve Kaan'ın sayılarıyla 8-0'lık bir seriyle 35-34 öne geçtiği devre 37-37 eşitlikle sona erdi. Üçüncü periyoda Hunter'ın etkili oyunuyla başlayan ve 11-0'lık bir seri yakalayan Aliağa Petkim, 24. dakikada 11 sayılık farka ulaştı: 48-37. 3. periyotta ilk basketini 26. dakika içinde bulan Bornova Belediyesi karşısında Aliağa Petkim, aradaki farkı 13 sayıya (54-41) çıkardı. Bornova Belediyesi, son bölümde Ümit'in etkili oyunuyla 8-0'lık bir seri yakalasa da Aliağa Petkim, periyodu 54-49 önde bitirdi. Son periyoda Ümit'in basketiyle başlayan ve aradaki farkı 3 sayıya indiren (51-54) Bornova Belediyesi karşısında Hunter ile etkili olan Aliağa Petkim, son 5 dakikaya 62-51 önde girdi. Soner ile üst üste sayılar bulan Bornova Belediyesi, Nagys'in de etkili oyunuyla bitime 38. dakika içinde aradaki farkı 2 sayıya kadar indirdi: 64-66. Kalan bölümde iyi savunma yapan, Kambala ve Hunter ile sayılar bulan Aliağa Petkim, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve müsabakadan 70-64 galip ayrıldı. Bornova Belediyesi'nin üst üste 6. yenilgisini aldığı ligde, Aliağa Petkim 3 maç sonra galibiyet elde etti. Salon: Halkapınar Hakemler: Murat Biricik xx, İsmail Aydın xx, Alper Özgök xx Bornova Belediyesi: Çağdaş xx, Soner xx 17, Murat xx 5, Ümit xxx 29, Nagys xx 5, Serdar xx 5, Umutcan x, Pertev x 3, Şerafettin x Aliağa Petkim: Fitch xx 8, Barış xx, Polat xx 7, Hunter xxx 28, Kambala xx 16, Levent x 3, Randle x 6, Kaan x 2, İlkay x 1. periyot: 16-18 Devre: 37-37 3. periyot: 49-54

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