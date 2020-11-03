Bornova Belediye Başkanı: Çöken binalara çürük raporları verilmiş ama vatandaşlar güçlendirme maliyeti yüksek olduğu için binada yaşamak zorunda kalmış

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan apartmanların çürük raporu olduğunu belirtti. İduğ, "Güçlendirme maliyetleri yüksek olduğu için bu şartlardaki binada yaşamak zorunda kalmışlar." dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre, Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların tümünün 1999 yılından önce yapıldığının, bu binaların yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığının altını çizen İduğ, Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar apartmanlarının çürük raporu olduğunu ifade etti. İduğ, “Bu bölge 2009 yılında Bornova’dan ayrılarak Bayraklı Belediyesi’ne geçti. Çürük raporları 2012 yılında verilmiş. Burada önemli olan hangi belediyeden olduğu değil, vatandaşların bu riske rağmen neden bu binalarda yaşamaya devam ettiğidir. Burada mesele ekonomi. Vatandaş zor şartlar altında parasını biriktirmiş ve burada bir daire almış. Güçlendirme maliyetleri yüksek olduğu için bu şartlardaki binada yaşamak zorunda kalmışlar. Bölgede acilen vatandaşın ekonomik durumu gözetilerek kentsel dönüşüm yapılmalı” diye konuştu.

"Bornova’da yüzde 80 - 85 civarında orta ve yüksek riskli bina var"

İduğ, “Bornova’da yüzde 80 - 85 civarında orta ve yüksek riskli bina var. Bu deprem Bornova’da yıkıntıya neden olmadı, ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Hızlıca bir kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin zemin yapısı hakkında bilgi veren İduğ, “Bornova’nın zemininde bir sorun yok, ancak Bayraklı ilçemiz 2 metreden su çıkan, uzun yıllar tarım yapılmış bir ova. Tarım arazilerinin imara açıldığı bir bölge. Küçük bir artçıyla yıkılabilecek 100’ün üzerinde bina var” ifadesini kullandı.