-BORNOVA BELEDİYE: 84 – OYAK RENAULT: 73 İZMİR (A.A) - 30.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Bornova Belediye, OYAK Renault'yu 84-73 yendi. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada Ffriend, Smith ve Ümit'in basketleriyle 7-2 öne geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan OYAK Renault, Kerem ve Conroy'un basketleriyle 6 sayılık seri yakalayıp 5. dakikada 8-7'lik üstünlüğü yakaladı. Karşılıklı basketlerin atıldığı periyot, Bursa ekibinin 2 sayılık üstünlüğüyle sona erdi: 20-22 Bornova Belediye, 14. dakikada Soner'in faul atışlarıyla tekrar 2 sayı farkla (29-27) öne geçse de konuk takım, Ogün'ün üst üste isabetli iki 3 sayılık atış ve Mays'in basketiyle 15. dakikada 6 sayı (35-29) farkla öne geçti. OYAK Renault, devreye de rakibi karşısında 3 sayı önde girdi: 43-40 3. periyodun başında Ffriend ve Collins ile hücumda etkili bir oyun sergileyen Bornova Belediye, 22. dakikada 47-46 öne geçti. Karşılıklı basketlerin atıldığı periyodun bitimine 6 saniye kala Bornova Belediyesi, Collins'in 3 sayılık basketi ve isabetli faul atışının ardından 61-59 öne geçse de konuk takım, Conroy'un son saniye basketiyle eşitliği sağladı: 61-61 4. periyoda da Conroy'un 2 sayılık basketiyle başlayan OYAK Renault'ya, Bornova Belediyesi Ümit'in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle karşılık verdi ve maçın 36. dakikası, ev sahibi ekibin 74-71'lik üstünlüğüyle geçildi. OYAK Renault'nun 3 dakika 42 saniye boyunca sayı bulamamasını iyi değerlendiren Bornova Belediyesi, maçı 84-73 kazandı. Salon: Ege Üniversitesi Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Yener Yılmaz xx, Mehmet Serdar Ünal xx Bornova Belediye: Ümit xxx 25, Collins xx 14, Ffriend xx 14, Smith xxx 18, Soner x 4, Umutcan xx 7, Pertev x 2, Murat x, Serdar x OYAK Renault: Conroy xxx 20, Nedim x, Waller x 7, Mays xx 14, Kerem xx 13, Serkan x, Umut xx 11, Ogün xx 8, Bora x, Tufan x 1. periyot: 20-22 Devre: 43-40 (OYAK Renault lehine) 3. Periyot: 61-61 Beş faulle çıkan: 38.50 Waller (OYAK Renault)