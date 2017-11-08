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Spor

Bornova Beckerspor startta kaldı

İZMİR, (DHA) - BİLYONER

08 Kasım 2017 17:57

İZMİR, (DHA) - BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi\'ndeki ilk sezonunu geçiren Bornova Beckerspor, 5 haftada 5 mağlubiyetle düşme hattında son sıraya demir attı. Becker, bu periyotta Abdullah Gül Üniversitesi\'ne 82-48, Galatasaray\'a 90-79, Fenerbahçe\'ye 87-61, OGM Ormanspor\'a 70-54, Mersin Büyükşehir Belediyespor\'a ise 93-49 yenildi. Sezon başına antrenörlüğe A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nın eski çalıştırıcılarından Ceyhun Yıldızoğlu\'nu getirip iddialı bir kadro kuran Becker, ardından lige 1 hafta kala beklediği sponsorluk desteğini bulamadığı gerekçesiyle 3 yabancı dahil olmak üzere transferlerin bir çoğu ve Yıldızoğlu\'yla yollarını ayırmıştı. Beckerspor, bu hamlenin ardından 3 yabancı transferi daha yaptı.

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