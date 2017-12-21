Bornova Beckerspor Ece Deniz'i kadrosuna kattı

İZMİR,(DHA) - BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde oynadığı 10 maçı da kaybeden Bornova Beckerspor, transferde Orduspor\'dan Ece Deniz Onat\'ı renklerine bağladı. Kariyerine Fenerbahçe\'de başlayan 21 yaşında, 1.84 boyundaki guard, geçen sezon İstanbulgücü\'nde forma giydi. Ece Deniz, Orduspor\'un kapanmasının ardından kulüpsüz kaldı. Ligdeki ilk yılını sıkıntılı geçiren Beckerspor, sezon başında anlaştığı antrenör Ceyhun Yıldızoğlu\'yla yollarını lig başlamadan ayırmıştı. Yıldızoğlu\'nun yerine anlaşılan Arda Erçin ile de bu hafta başında vedalaşan Becker, Hakan Yiğit\'i göreve getirdi. İzmir temsilcisi, kulübün kuruluşundan bu yana menajerlik görevinde bulunan Yalçın Erciyes\'in de görevine son verdi.