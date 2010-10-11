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Spor

BORNOVA: 74

11 Ekim 2010 01:27

-BORNOVA: 74 - TOFAŞ: 66 GAZİANTEP (A.A) - 10.10.2010 - Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu (C) Grubu maçında, Bornova, Tofaş'ı 74-66 yendi. İlk 5 dakikasını Bornova'nın 7-10 önde tamamladığı karşılaşmanın birinci periyotunu, Tofaş 16-17 önde bitirdi. İlk devre, Bornova'nın 44-40 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotun başından itibaren öne geçen Bornova, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak maçı 74-66 kazandı. Stat: Şahinbey Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Yener Yılmaz xxx, Erman Erdemli xxx Bornova: Torin Jamal Francis xxx 13, Ümit Sonkol xxx 19, Michael Brandon Roll xxx 7, David Tyler Smith xxx 14, Soner Şentürk xx 4, Umutcan Özyıldırım, Çağdaş Erdoğan x 2, Ahmet Şerafettin Birgen x, Rıfat Murat Kaya xx 11, Serdar Yavuz x 4 Tofaş: Jason L Rowe xx 9, Austin Melvin Nichols xx 9, İnanç Koç x 2, Tomislav Ruzic xxx 19, Osman Orçun 11, İlkan Karaman xx 6, Can Altıntığ xx 5, Can Özcan xx 3, Fırat Toz, Onur Aydın xx, Kenan Sipahi 2 Periyot: 16-17 Devre: 44-40 (Bornova Lehine)  3. Periyot: 53-52  Maç sonucu: 74-66

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