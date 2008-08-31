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Ekonomi

‘Bor’lu çimento hayatımızda

Borlu çimentonun baraj ve yollarda kullanımı ile ilgili yapılan laboratuar tahlilleri olumlu sonuçlandı.

31 Ağustos 2008 03:00

Borlu çimentonun baraj ve yol yapımında kullanılması ile ilgili bir süredir yapılan laboratuar çalışmaları olumlu sonuçlandı. Dayanıklılık, nem oranı, su geçirme ve diğer tahlillerin olumlu çıkmasının ardından bundan böyle yeni barajlarda borlu çimento kullanılması hedefleniyor.

Borlu çimentonun barajlarda kullanılması ile ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde yapılan analizlerin olumlu sonuçlandığı ve hazırlanacak raporlar doğrultusunda da önümüzdeki dönemlerde inşası planlanan bazı barajlarda da borlu çimentonun kullanılabileceği öğrenildi.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 72 oranındaki bölümüne sahip olan Türkiye'de yol yapımlarında da borlu çimentonun kullanılması ile ilgili çalışmalar ise diğer ilgili kuruluşlar tarafından yürütülüyor.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan devlet yollarının bazı güzergahlarında da borlu çimentonun kullanılması planlanıyor.

Ekonomik verimliliğin yanı sıra depreme dayanıklı olması nedeniyle diğer altyapı çalışmalarında da tercih edilmesi planlanan borlu çimentonun, baraj ve yol yapımlarının yanı sıra, "Marmaray" sisteminin bazı bölümlerinde de kullanılması öngörülüyor.

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