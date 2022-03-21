Boris Johnson: Zelenski, kendisi ve ailesine Britanya'da sığınma teklifimi reddetmiş; Ukrayna halkıyla kalacağını söylemişti

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya savaşı başlattığı dönem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ailesine ülkede sığınmalarını teklif ettiğini ancak Zelenski'nin bu teklifi reddettiğini söyledi.

The Independent’ta yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Zelenski ve ailesine sığınma teklifini çok zaman önce teklif ettiğini söyledi.

Johnson, şöyle devam etti: “Volodimir çok açık yanıtladı, Ukrayna halkına karşı sorumluluğu olduğunu, orada kalacağını ve onlara bakacağını söyledi. Bunu söylemem gerekir ki ona hayranım”

Johnson, Zelenski hakkında “kahraman savaş lideri” ifadesini kullanarak Ukrayna Devlet Başkanı’nın “dünyayı örgütlediğini” söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaşının başlangıcında ABD Başkanı Joe Biden da Zelenski’ye tahliye teklif etmiş, Zelenski “Tahliye değil, mühimmata ihtiyacım var” demişti.