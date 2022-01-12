Boris Johnson, ülkede kapanma önlemleri uygulanırken partiye katıldığını kabul ederek özür diledi

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, 2020’nin mayıs ayında ülkede kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’nda düzenlenen partiye katıldığını kabul ederek özür diledi.

BBC’nin son dakika haberine göre, Avam Kamarası’ndaki soru cevap oturumuna katılan Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid kurallarını ihlal eden Downing Sokağı partisine katıldığını kabul etti.

Johnson, işe başlamadan önce 25 dakikalığına partiye uğradığını söyledi. Johnson, etkinliği bir iş olarak gördüğünü de söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson’ın katıldığının “parti” olduğunu anlamamasının saçma olduğunu söyleyerek Johnson’a istifa edip etmeyeceğini sordu.