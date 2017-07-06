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Dünya

Boris Johnson: Trump gibi tweet atmama izin vermezler

Boris Johnson: Trump gibi tweet atmak isterdim

06 Temmuz 2017 15:51

ABD başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden ‘siyaset yapma’ biçimi ülkesinde eleştirilirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson “Trump gibi tweet atmak isterdim” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Johnson, sözlerine “Ama izin vermezler” diye devam etti. Johnson, BBC’yle söyleşisinde Trump’ın ‘son derece öngörülemez ve biraz da korkutucu’ bulunması hakkında ne düşündüğüne dair soruya, “Ben esasında Donald Trump’ın siyasete yaklaşımının, dünya çapında insanların hayal gücünü yakaladığını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Kendisi de siyasi gaflarıyla meşhur olan Johnson şöyle devam etti: “Tweetleriyle ve diğer tavırlarıyla, insanları siyasete uzun zamandır görmediğimiz bir biçimde dahil etti. Ne kadar istesem de, benim onun gibi tweet atmama izin vermezler.”

Johnson, Trump gibi tweet atması halinde Dışişleri yetkililerinin ‘son derece kaygılanacağını’ gözünde canlandırabildiğini söyledi.

Seçim kampanyası sırasında Twitter’ı özellikle rakibi Hillary Clinton’ı eleştirmek için etkin biçimde kullanan Trump, Beyaz Saray’a geldikten sonra da tavrını değiştirmedi. Trump’ın basın ve yargı özgürlüğünü ihlal olarak yorumlanan tweetleri başta olmak üzere, siyasi mesajlarını sosyal medyadan vermesi ABD’de tartışma yaratmış durumda. 

 

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