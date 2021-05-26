Boris Johnson, köşe yazısı yazdığı dönem burka giyen kadınları "posta kutusuna" benzettiği ifadeleri için özür diledi

Britanya'da Başbakan Boris Johnson ve Muhafazakâr Parti'ye yönelik İslamofobi suçlamalarını ve eleştirilerini değerlendiren raporun ardından özür diledi. Köşe yazarlığı yaptığı dönemde burka giyen kadınları "posta kutusuna" benzettiği ifadeler kullandığı için eleştirilen Johnson "Benim pozisyonumdaki bir insanın doğru davranması bekleniyor ancak gazetecilikte dili özgürce kullanmalısınız. Tabii ki gücenen herkesten özür diliyorum" dedi.

Britanya'da Muhafazakar Parti'ye ilişkin İslamofobi suçlamalarını ve eleştirilerini değerlendiren bir raporda, partinin "Müslümanlara karşı hassasiyet göstermediği" izlenimi yarattığı belirtildi. Raporda, Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'ın burka ile ilgili eski yorumları da incelenmişti. Johnson, Ağustos 2018'de Daily Telegraph gazetesindeki köşe yazısında, burka giyen kadınları "posta kutusuna" ve "banka soyguncusuna" benzetmişti.

Johnson, raporun ardından yaptığı açıklamada söz konusu yazının "Müslüman bir kadının istediğini giyinme hakkının liberal bir savunması" olduğunu söyledi. Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Söylediğim şeylerin birilerini gücendirdiğini bilmiyorum ve benim pozisyonumdaki bir insanın doğru davranması bekleniyor ancak gazetecilikte dili özgürce kullanmalısınız. Tabii ki gücenen herkesten özür diliyorum. Eski yazılarımdaki gücendirici dili şimdi kullanır mıyım? Başbakan olduğum için kullanmam"

Temmuz 2019'da Muhafazakar Parti lideri seçilen ve Theresa May'in yerine başbakan olan Johnson, Aralık 2019'da partisinin "ayrımcılık" iddialarını nasıl ele aldığına dair bir rapor hazırlanması talimatı vermişti.