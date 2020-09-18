Boris Johnson: İngiltere koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığını söyledi. Johnson, ikinci dalga için "kaçınılmazdı" yorumunu yaptı.

Ülkede daha büyük kilitlenme önlemlerini istemediklerini ifade eden Johnson, daha sıkı sosyal mesafelerin gerekli olabileceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Johnson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngilizler harika bir iş çıkardı. Pik noktasını disiplinli bir şekilde aşağı indirdiler. Ancak insanlar bunu sürdürmekte zorlanıyor. Bu disiplini uzunca bir süre sürdürmek zor" dedi.

İkinci bir ulusal kilitlenmeye hiç girmek istemediğini söyleyen Johnson, bunun istenecek son şey olduğunu ifade etti.

Açıkça her şeyi gözden geçireceklerini aktaran Başbakan Johnson, "Okullarımızı açık kalmasını istiyoruz, okulların tekrar normale dönmesi güzel bir gelişme. Ekonomimizi, olabildiğince açık tutmak istiyoruz. İşlerin yolunda gitmesini istiyoruz. Ancak bunu yapmamız için halkımızın kurallara uyması gerekiyor" dedi.