Boris Johnson'ın "İnsanlar artık ofise dönmeli" açıklaması tepki çekti; "sorumsuzca" bulundu

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle evden çalışan insanların "yeterince uzak kaldığı" ve artık ofislere dönmeleri gerektiği yönündeki açıklamaları, bilim insanlarının tepkisini çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın şirketlerin ofisleri yeniden açma yönündeki çağrısına Başbakan Boris Johnson da katıldı. Johnson, "Genel görüş insanların yeteri kadarıyla uzak kaldığı yönünde. İnsanların artık ofise dönmesi fena olmaz" dedi.

Johnson'ın açıklamaları İngiltere'nin bu hafta başlayacak kademeli normalleşme sürecinin öncesinde geldi. Öte yandan bilim insanları, insanların yeniden ofislere dönmesinin vakalarda artışa neden olabileceğini söyledi. Muhalefetteki İşçi Partisi de Johnson'ın sözlerinin "sorumsuzca" olduğunu savundu.

Pandemi nedeniyle dünya genelinde çok sayıda şirket evden çalışmaya geçerken, değişimin kalıcı olabileceği yönünde beklentiler de oluştu. Bazı şirketler evden çalışmayı kalıcı hâle getirdiklerini açıklarken bazıları da beş gün ofiste mesai yerine esnek programlara geçilebileceğinin işaretini verdi.