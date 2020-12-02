Boris Johnson'dan Pfizer aşısının onay almasından sonra ilk açıklama: Hayatlarımızı geri alma imkânı verecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısına onay vermesinin ardından "Aşı bize hayatlarımızı geri alma ve ekonomiyi yeniden harekete geçirme imkânı verecek" dedi.

Britanya, dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı adaylarından birine onay veren ilk ülke oldu. Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Koronavirüs aşısı Britanya'dan ilk kez onay aldı.

Başbakan Boris Johnson, aşıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısının onay alması harika. Bu aşı gelecek haftadan itibaren Britanya'da erişilebilir olacak.Aşı bize hayatlarımızı geri alma ve ekonomiyi yeniden harekete geçirme imkanı verecek" dedi.

Sky News'e konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock ise aşının onaylanmasının "harika" bir haber olduğunu söyledi.

Hancock, "İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), aşının kullanıma sunulmasına klinik olarak izin verdi. NHS bunu gerçekleştirmeye hazır. Gelecek haftanın başlarında Kovid-19'a karşı aşılama programına başlayacağız." diye konuştu.