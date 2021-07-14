Boris Johnson: Britanya'da ırkçılığın bir sorun olduğunu düşünüyorum

Avrupa şampiyonasının final maçında penaltıyı kaçıran futbolculara yönelik ırkçı hakaretlerin ardından Britanya Başbakan Boris Johnson, ülkesinde ırkçılığın bir sorun olduğunu düşündüğünü belirterek, bunun ele alınması ve ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

İngiltere'de Avam Kamarasında yapılan Başbakana Sorular Oturumunda, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında İngiliz siyah futbolcuların sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalması gündeme geldi.

Milletvekillerin yönelttiği soruları yanıtlayan ve ırkçılığı körüklediği gerekçesiyle eleştirilen Johnson, ırkçı tacizi tamamen kınadığını belirterek, hükümetin bu tür tacizlerden suçlu olanların maçlara gitmemelerini sağlamak için adımlar attığını söyledi.

Boris Johnson, hükümetin, Britanya'da sistematik ırkçılığın bir sorun olmadığına dair inancının arkasında durup durmadığını sorusuna, "Irkçılığın Britanya'da bir sorun olduğunu düşünüyorum." yanıtını vererek, bunun ele alınması ve ortadan kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Johnson ile EURO 2020'de taraftarların, ırkçılığı protesto etmek için "diz çökme" eylemi yapan İngiliz oyuncuları yuhalama hakkı olduğunu söyleyen Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, futbolcuların maruz kaldığı son ırkçı tacizleri kınadıkları için "iki yüzlü" olmakla eleştiriliyor.