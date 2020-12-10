Boris Johnson: Brexit, büyük ihtimalle ticaret anlaşması olmadan gerçekleşecek

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, Londra ile Avrupa Birliği'nin bir ticaret anlaşmasına varma ihtimali olmadığını, yılbaşından sonra serbest ticareti korumada başarısız olacaklarını söyledi. Johnson'ın açıklamaları, ekonomik kırılma riskinin artmasıyla Pound üzerinde baskı oluşturdu.

Britanya, AB'den çıkış süreci Brexit kapsamında, 31 Aralık 2020 itibariyle ticarette AB kurallarına tabi olmayacak.

AB ve Britanya aylardır süren görüşmelere rağmen serbest ticaret konusunda bir anlaşmaya da varamadılar. Son olarak Britanya Başbakanı Johnson, "AB ile Kanada ilişkisinden çok, AB ile Avustralya ilişkisine benzeyen bir çözüme sahip olacağımız konusunda artık güçlü bir olasılık olduğu belli" dedi.

27 ülke ve 450 milyon nüfusu ile dünyanın en büyük ticaret bloğu olan AB'nin, Avustralya ile serbest ticaret anlaşması yok. Böyle bir senaryoda, dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan Britanya ile ana ekonomik ortağı AB arasında gümrük muafiyetleri kalkacak.

AB, acil durum planlarını yayımladı

Öte yanda AB, Britanya'yla ticaret anlaşması görüşmelerinin çökmesi durumunda, uygulamaya sokulması öngörülen acil durum planlarını yayımladı.

Planlar, AB ve Britanya arasındaki hava ve kara ulaşımında sorun yaşanmamasını ve aynı zamanda tarafların balıkçılık için birbirlerinin karasularına erişimini öngörüyor.

Planlar, Britanya Başbakanı Johnson ve Avrupa Komiyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Brüksel'de yıl sonuna kadar ticaret anlaşması sağlanması çabaları kapsamında dün gerçekleştirdikleri görüşmelerden uzlaşma çıkmaması üzerine yayımlandı.