Boris Johnson bir kez daha Covid kurallarını ihlalle suçlandı; "Temaslı olduğu halde karantinaya girmedi"

Britanya Başbakanı Boris Johnson, bir kez daha Covid kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Johnson'ın geçen yılın ocak ayında Covid pozitif bir çalışanıyla temas ettiği ancak kendini izole etmediği iddia edildi.

Daily Mirror'a konuşan kaynakların iddiasına göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, 31 Aralık 2021'de yeni yıl mesajının çekiminde 10 Numara'nın video sorumlusuyla yakın temas kurdu. Mesajın çekiminden sonra video sorumlusunun Covid testi pozitif çıktı.

Başbakanlığa ve diğer personele 10 gün boyunca kendilerini izole etmeleri söylendi. Öte yandan Başbakan Johnson'ın karantinaya girmediği belirtildi.

Başbakanlık'tan bir kaynak, Johnson'ın hiçbir Covid kuralını ihlal etmediğini, çekimler sırasında sosyal mesafe kurallaırna uyulduğunu savundu.

Mirror'a konuşan kaynak, video sorumlusunun çekimlerde maske takmadığını, Johnson'la 15 dakika boyunca yüz yüze konuştuğunu söyledi.

Britanya'nın o dönemki kurallarına göre, 2 metreden kısa sosyal mesafede 15 dakikadan uzun süre temas kurulan kişinin Covid testinin pozitif çıkması durumunda, temaslının karantinaya girmesi gerekiyordu.

Johnson, daha önce Britanya'da Covid kısıtlamaları uygulanırken Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen Noel partisine katılmak ve yine ekibiyle bir pizza şarap etkinliğine katılmak gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.