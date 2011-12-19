Bordo Mavililer'den Gökhan Gönül'e tebrik

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ntvmsnbc'nin haberine göre; Trabzonspor Kulübü, dün akşam oynadıkları karşılaşmada Gökhan Gönül'ü centilmen davranışı nedeniyle tebrik etti.Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, ''Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın 54. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır'ın vereceği hatalı kararı hissederek yanına kadar gidip pozisyonun faul dahi olmadığını söyleyen Gökhan Gönül'ü bu centilmen davranışı nedeniyle kutluyor, söz konusu fair-play duruşunun futbolun tüm kesimlerine örnek olmasını diliyoruz. Tebrikler Gökhan Gönül...'' ifadesine yer verildi.Karşılaşmanın 54. dakikadasında Trabzonsporlu Aykut Akgün, Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.Gökhan Gönül, hakemin yanına giderek Aykut'un kendisine faul yapmadığını, karta gerek olmadığını söyledi. Ancak Cüney Çakır bu uyarılara rağmen kırmızı kartını gösterdi.