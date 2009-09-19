Bordo-mavililer kolbastı oynadı

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Beledispor'u deplasmanda 6-1 mağlup ettikten sonra bu hafta da sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi.



Ligde altıncı haftanın açılış maçında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.



Trabzonspor'da teknik direktör Hugo Broos, son haftalardaki onbirini bozmazken, Antalyaspor'da Mehmet Özdilek de kaleci Ömer Çatkıç'ın yerine genç Polat'ı sahaya sürdü.



İlk yarı boyunca ev sahibi Trabzonspor, çok daha etkili görünürken, Antalyaspor da kontraataklarla gol aradı.



Herkes devrenin golsüz bitmesini beklerken, Selçuk İnan'ın ceza sahasına attığı pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bulut, genç Polat'ın üstünden topu aşırtarak ağlara gönderdi ve devre bu skorla sona erdi: 1-0



İkinci yarıya ev sahibi takım yine hızlı başladı ve Gabric'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arjantinli Colman 52. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0



Antalyaspor farkı azaltmak için çabalarken, Trabzonspor'un gelişen atağında günün başarılı ismi Gabric'in pasında topla buluşan Gökhan Ünal soldan ceza sahası içine girdi, kaleci Polat'ın altından vurdu ve o anda kaleye doğru koşmakta olan Jedinak'ın ters vuruşuyla top ağlarla buluştu: 3-0



Antalyaspor 79. dakikada Kerim Zengin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Orhan Ak farkı ikiye indirdi: 3-1



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10'a çıkarttı ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 6 puanda kalmış oldu.

