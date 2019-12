Bordo berelilerin helikopterine unutma rötarı

Karanlıkta da uçabildiği için "Yarasa" adı verilen ve daha önce 2 yıl geciken helikopter modernize projesi unutkanlık yüzünden de 1 yıl kaybetti. Böylece, bordo berelilerin helikopterinde 3 yıllık bir rötar meydana geldi.



Hürriyet'in haberine göre; bordo berelilerin helikopterine uygulanan "Yarasa" programında unutkanlık yüzünden bir yıllık gecikme yaşandığı iddia edildi. Helikopterin gece dahil her hava şartında uçmasını sağlayan proje bu gecikmeyle toplam üç yıllık rötar yapmış oldu. Özel kuvvetler için 1996 yılında özel bir program geliştirildi. Dört adet UH-60 tipi Blackhawk helikopterinin her hava şartında uçabilecek şekilde modernize edilmesi projesine, karanlıkta da uçulabileceği için "Yarasa" adı verildi. Programı tamamlama görevini 2002 yılında TAI (Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) üstlendi. Mayıs 2003’te yürürlüğe giren programın 47 ay yani yaklaşık dört yılda bitirilmesi öngörüldü. Takvime göre 2007 Nisan’da bitmesi gereken program iki yıl gecikti.



Vahim eksiklik son anda



2008 yılı sonunda teslim edilir gözüyle bakılan projede son anda vahim bir eksiklik tespit edildi. İddialara göre pek çok farklı elektronik sistemin entegre edilmesiyle oluşan Yarasa programında "planlama istasyon modülü" adı verilen bir parça unutuldu. Modülün üreticisi Savunma Teknolojileri Mühendislik, teslimatın zamanında yapıldığını savundu. Önce iddiaların asılsız olduğunu savunan ve programın Şubat ayı sonunda hazır olacağını kaydeden TAI yetkilileri, sonra ağız değiştirerek "Çalışmalar devam ediyor" demekle yetindiler. "Yarasa" konfigürasyonlu birinci helikopter ilk uçuşunu 20 Eylül 2007’de gerçekleştirmişti.



Gece görüşten, hava radarına



Helikopterlere gece görüş, her hava şartında radarla uçuş, menzil artırımı, hava radarı, pilot kaskına entegre gece görüş cihazı gibi özellikler kazandırılıyor. Konvansiyonel kokpitler bu projeyle "Glass kokpit" adı verilen dijital sisteme dönüştürülüyor.



Kim hangi sistemleri yüklendi



STM firması Görev Destek Sistemini, ASELSAN U/VHF Radyo, FLIR, INS/GPS, CMFD sistemlerini üretti. Amerikan firması Sikorsky Otomatik Uçuş Kontrol Sistemini(AFCS) Amerikan Robertson firması ek yakıt tankı sistemini helikoptere ekledi. İsrail’li Elbit firması Aviyonik Birleştirmeyi üstlendi.