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Bordo bereliler Musul için teyakkuzda

Siyasi direktif verilmesi halinde, bordoberelilerin operasyon seçeneklerini anında hayata geçirilebileceği öğrenildi

12 Haziran 2014 10:00

IŞİD'in Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na baskın düzenlemesinin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı teyakkuza geçirildi.

Musul Başkonsolosu ile binadaki personelin rehin alındığı bilgisi üzerine, ilk seçenek olarak Özel Kuvvetler operasyonu ile söz konusu personelin kurtarılması üzerinde duruldu. 

IŞİD’in Musul’un ardından Kerkük’ü de işgal etmesini önlemeye yönelik daha geniş ölçekli askeri harekat seçeneği ise ikinci adım olarak masada tutuluyor.

 

Siyasi direktif

 

Genelkurmay çalışmalarını Kara ve Hava Kuvvetleri Karargâhları’yla koordineli şekilde yürütürken, bölgeden gelen istihbarat eşzamanlı olarak MİT’le paylaşılıyor.

Planlaması yapılan operasyon seçenekleri ise bu yönde bir siyasi direktif verilmesi halinde devreye girecek.

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