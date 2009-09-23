'Bordo Bereli Ahmet' her yerde aranıyor

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen "Ahmet" adlı kişinin İzmir'de bulunduğu ihbarı üzerine, Basmane semtinde bir otelde arama yapıldı.

Cem Garipoğlu'nun arandığı dönemde saklanmasına asker kökenli "Ahmet" adlı bir kişinin yardımcı olduğu iddialarının ortaya atılmasının ardından, İzmir polisine, bu kişinin Basmane semtindeki bir otelde kaldığı ihbarı geldi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Basmane semtindeki otele giderek kayıtları inceledi.

Kayıtlarda otelde "Ahmet" adında birinin kalmadığı belirlenirken, "sahte kimlik" kullanılmış olabileceği ihtimaline karşı tüm müşteri kayıtları incelendi. Polis şüphelendikleriyle tek tek görüştü.

Ekipler, otelde kalan 2 kadını, ifadelerine başvurmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Kendisini arabulucu olarak nitelendiren gazeteci Cemil Baran, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinde görev yapan Ahmet isimli bir subayın da olayla ilgili gözaltına alınacağını öne sürmüştü.

Lüleburgaz Kulübü Başkanı: Evimde saklanmadı

Lüleburgaz Kulübü Başkanı Siyami Aslan, Cem Garipoğlu'nun saklandığı iddiasıyla kendisine ait çiftlik evinin savcılığın talimatıyla iki-üç kez arandığını ve bir şey çıkmadığını belirterek, "Benim çiftlik evimde saklanmadı" dedi.

10 yıldır Garipoğlu Şirketi'nin müteahhitliğini yaptığını ifade eden Aslan, "Cem Garipoğlu'nu saklamam için bana bir teklif ve istek gelmedi. Gelseydi kabul etmezdim. İki üç ay önce Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı'nın emriyle evim iki-üç kez arandı. Hiçbir şey çıkmadı. Ben o zaman benim evimi arayan memur arkadaşlara evimin ve çiftliğimin kamera kayıtlarının bulunduğunu ve bu kamera kayıtlarının da bir aylık olarak saklandığını, istedikleri taktirde kendilerine verebileceğimi söyledim. Şimdi istesinler yine veririm" dedi.

Siyami Aslan, medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını hatırlatarak, bu iddialara yer veren basın yayın organları ile televizyonlar hakkında, avukatı aracılığıyla dava açtığını söyledi.