Bordeaux'da 90 milyon dolarlık şarap müzesi açıldı

Fransa'nın Bordeaux kentinde dünya genelindeki şarap kültürüyle ilgili yeni bir müze açıldı. La Cite du Vin - Şarap Şehri adlı müze binasının tasarımı Paris merkezli XTU Architects firması tarafından yapıldı.

90 milyon dolara mâl olan bina, şarap kadehindeki girdabı andıracak şekilde tasırlandı. Bordeaux Belediye Başkanı Alain Juppe, müzeyi New York'taki sanat müzesine atıfla "Şarabın Guggenheim'ı" şeklinde tanımladı. Juppe, müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Francois Hollande'la birlikte yaptı.

Cumhurbaşkanı müze açılışında protesto edildi. Hollande, hem istihdam yasasında yapılması planlanan değişikliklere hem de şarap üretiminde tarım ilaçları kullanılmasına karşı çıkan protestocular tarafından karşılandı.