Galatasaray'ın, UEFA Kupası 3. tur rövanşında Perşembe günü konuk edeceği Girondins De Bordeaux takımının 19 kişilik maç kadrosu açıklandı.



Girondins De Bordeaux'nun resmi internet sitesinde yer alan habere göre, teknik direktör Laurent Blanc'ın belirlediği aday kadroda, takımın oyun kurucusu Yoann Gourcuff ile sarı kart cezalısı savunma oyuncusu Franck Jurietti yer almadı. Blanc'ın, Gourcuff'u bu karşılaşmada "dinlendirmek" istediği belirtildi.



Takımdaki sakatlar listesinde ise Matthieu Saunier ve Henri Saivet bulunuyor.



Bordeaux'nun maç kadrosu şu isimlerden oluştu:



Kaleciler: Rame, Valverde



Savunma Oyuncuları: Chalme, Diawara, Henrique, Placente, Planus, Tremoulinas



Orta Saha Oyuncuları: Diarra, Ducasse, Fernando, Wendel, Traore, Sertic



Hücum Oyuncuları: Bellion, Cavenaghi, Chamakh, Gouffran, Jussie

