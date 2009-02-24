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Spor

Bordeaux'da kaleci sorunu

24 Şubat 2009 02:00

FC Girondins de Bordeaux Teknik Direktörü Laurent Blanc'ın, üst üste gelen sakatlıklar yüzünden UEFA Kupası 3. tur ikinci karşılaşmasında Galatasaray'ın karşısına takımın üçüncü kalecisiyle çıkmak zorunda kalabileceği bildirildi.

Bordeaux takımının birinci kalecisi Ulrich Rame, geçen haftaki Galatasaray maçında Milan Baros'la çarpışarak sakatlanınca teknik direktör Blanc, hafta sonu Saint-Etienne maçında yedek kaleci Matthieu Valverde'ye görev vermiş, fakat Velverde'nin bu maçta burnu kırılmıştı.

Saint-Etienne maçını kırık burunla tamamlayan Valverde'nin, perşembe günü Galatasaray karşısında ilk 11'de çıkma ihtimalinin az olduğu, bu yüzden teknik direktör Blanc'ın kaleyi takımın üçüncü kalecisi Kevin Olimpa'ya emanet edebileceği bildirildi.

20 yaşındaki Olimpa, en son geçen Kasım ayında Valverde'nin yedeği olarak ilk 11'de yer bulabilmişti.

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