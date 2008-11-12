Bordeaux turladı!..



Fransa Kupası ilk tur maçında Bordeaux kendi sahasında Guingamp'ı 4-2 mağlup ederek bir üst tura kaldı.



Bordeaux'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 12. dakikasında Tremoulinas, 23. ve 30. dakikasında Obertan, 78. dakikasında ise penaltından Cavenaghi'den geldi.



Fransa Ligue II temsilcisi Guingamp'ta ise biri penaltıdan olmak üzere 33. ve 43. dakikalarda Santos'un attığı goller Bordeaux karşısında yeterli olmadı.



Kupada günün bir diğer sonuçlanan karşılaşmasında ise Ligue II temsilcisi Lens, Mevlüt Erdinç'in formasını giydiği Sochaux'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu. Normal süresi 0-0 golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Lens'e turu getiren gol, 109. dakikada Yahia'dan geldi.