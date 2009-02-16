Bordeaux maçı zor



UEFA'nın resmi internet sitesinde ziyaretçilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Çarşamba günkü Bordeaux maçının kolay olmayacağını söyledi.





UEFA Kupası'nda oynayacağı kritik Bordeaux maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, UEFA'nın resmi internet sitesinde ziyaretçilerin sorularını yanıtladı. Baros, Bordeaux eşleşmesinde iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu söyledi.



Sezon başında geldiği Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Milan Baros, UEFA'nın resmi internet sitesine konuk oldu. Futbolseverlerden gelen soruları yanıtlayan Baros, Bordeaux eşleşmesiyle ilgili temkinli açıklamalarda bulundu.



İki takımın da tur için şanslarının eşit olduğunu savunan Çek golcü, ilk maçı deplasmanda oynamalarını avantaj olarak niteledi. "Kolay olmayacak" diyen Baros, Chamakh ve Gourcuff gibi ofansif oyunculara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydiği hatırlatılan Baros'a, aynı tablonun bu sene UEFA Kupası finalinde de yaşanıp yaşanmayacağı soruldu. Baros, Liverpool forması altında, Harry Kewell'la birlikte yaşadıkları heyecanı, Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki finalde de tekrarlamak istediklerini belirtti. "Bu konuda konuşuyoruz. Ancak finale giden yolun henüz başlarındayız" diyen golcü oyuncu, ilk hedeflerinin Bordeaux maçı olduğunu vurguladı. Baros başka bir soruda da, kariyerindeki en mutlu anı 3-0 geriden gelip, penaltılarda kazandıkları şampiyonlar ligi şampiyonluğu olarak açıkladı.



Galatasaray forması altındaki yüksek performansını sürekliliğe ve teknik direktörünün güvenine bağlayan Baros, Lincoln, Kewell ve Arda gibi isimlerle oynamanın da bireysel başarısına katkıda bulunduğunu anlattı.



Kariyeri boyunca, oynamaktan en çok zevk aldığı kulübün lıverpool olduğunu belirten Baros, İngiliz ekibin arkasına ise Galatasaray'ı koyduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı takımı tercih nedenleri sorulan Baros, Galatasaray'ın Lyon'u ikna etmeyi başardığını, ayrıca her sene şampiyonluğa oynayıp, Şampiyonlar Ligi'nde şans bulan bir takımda oynamanın kendisini cezbettiğini belirtti.



Takımdaki en yakın arkadaşlarının Lincoln, Kewell, Meira ve De Sanctis olduğunu söyleyen çek futbolcu, sezon sonunda 30 gole ulaşmak istediğini açıkladı.



Son olarak Galatasaray ve Liverpool taraftarlarını karşılaştırması istenen Baros, iki takımın da gördüğü en etkileyici tribün atmosferine sahip olduğunu söyledi.

