Bordeaux geldi

Bordeaux'da kaleci sorunu

Bordeaux'nun maç kadrosu

Deplasmanda 0-0 sona eren ilk maçın ardından İstanbul'da iki ekip, 26 Şubat Perşembe günü tur şansı aramaya hazırlanırken, Bordeaux maçtan 2 gün önce, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldiFransız ekibinde teknik direktör Laurent Blanc, bugün saat 17.00'de Ali Sami Yen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve Bordeaux takımı son çalışmasını saat 18.00'de gerçekleştirecek.Galatasaray'da ise teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz'ın, bugün saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç öncesi basın toplantısını düzenleyeceği, sarı-kırmızılı takımın da son antrenmanını saat 18.00'de tesislerde yapacağı bildirildi.İki takımın da antrenmanlarının ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.