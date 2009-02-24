T24 LogoT24 Logo
Spor

Bordeaux geldi

Galatasaray-Bordeaux rövanş karşılaşması öncesi Fransız ekibi dün akşam saatlerinde İstanbul'da oldu

24 Şubat 2009 02:00

Galatasaray-Bordeaux rövanş karşılaşması öncesi Fransız ekibi dün akşam saatlerinde İstanbul'da oldu

Deplasmanda 0-0 sona eren ilk maçın ardından İstanbul'da iki ekip, 26 Şubat Perşembe günü tur şansı aramaya hazırlanırken, Bordeaux maçtan 2 gün önce, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi

Bordeaux'da kaleci sorunu

Bordeaux'nun maç kadrosu

Fransız ekibinde teknik direktör Laurent Blanc, bugün saat 17.00'de Ali Sami Yen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve Bordeaux takımı son çalışmasını saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Galatasaray'da ise teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz'ın, bugün saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç öncesi basın toplantısını düzenleyeceği, sarı-kırmızılı takımın da son antrenmanını saat 18.00'de tesislerde yapacağı bildirildi.

İki takımın da antrenmanlarının ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24