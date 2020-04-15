Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL yarın satışa çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen “Tanıtım Töreni”ne katıldı. Bakan Dönmez, BOREL'in yarından itibaren satışa sunulacağını söyledi.

Bakan Dönmez, Borel'in içindeki maddelerle birlikte dermatolojik sorun yaratmayıp, elde oluşan yaraların da kısa sürede iyileşmesini sağlayacağını belirtti.

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle:

Koronavirüs'le mücadele önce ellerle başlıyor.

Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.

Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.

Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. BOREL yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.

BOREL ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.

BOREL'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.