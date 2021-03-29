Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yılın ilk 9 ayında 100 milyon 600 bin TL'lik elektrik, 399 milyon TL'lik de doğalgaz faturasının ödenmediğini açıkladı. Borcunu ödeyemeyen 120 bin abone elektriksiz kaldı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “En azından pandemi sürecinde elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yapılmaması ve kesilen doğalgaz ile elektriklerin açılması gerekiyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Dönmez, “2020 Eylül sonu itibarıyla 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.4'ünün, 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğalgaz abone gruplarının yüzde 0.04'ünün aboneliği feshedilmiştir” açıklamasını yaptı.