Borcunu ödeyemedi silahı kafasına dayadı...

Üzerindeki iki tabancadan birini kafasına, diğerini de göğsüne dayayan emekli polis memuru Tuncer A., Başbakanlık Merkez Bina önünde eylem yaptı. Tuncer A., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.





Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık Merkez Bina'ya gelişinin beklendiği sıralarda, emekli polis memuru Tuncer A., bina önüne gelerek, yetkililerle görüşmek istediğini söyledi.



Üzerindeki iki tabancadan birini kafasına, diğerini de göğsüne dayayan Tuncer A., yanına yaklaşan Başbakanlık korumalarına isteğini aktardı. Elindeki dilekçeyi korumalara ileten emekli polis memuru, silahlarını indirdikten sonra, polis eşliğinde güvenlik amirliğine götürüldü.



Ardahan doğumlu 50 yaşındaki emekli polis memuru Tuncer A.’nınBaşbakanlık Güvenlik Amirliğinde ifadesi alındı.



Tuncer A'nın ''emekli maaşıyla geçinemediğini, icra takibine düşen borçlarının bulunduğunu, bu yüzden borçlarının ödenmesini istediğini söylediği'' öğrenildi.



Tuncer A., Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



