"Borcunu 'af'lı ödeyen erken emekli olabilecek"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik yeni yasanın, prim borcundan dolayı emekli olamayan, sigortalılık sürelerini donduran Bağ-Kur’lulara da af imkânı sunduğunu yazdı. Doğan, dondurulmuş sigorta sürelerini canlandıranların erken emekli olabileceğini kaydetti.

Doğan, "Geçmiş yıllarda çıkarılan af yasaları ile Bağ-Kur’luların prim borçları silinmişti. En son, 2015’te, gerekli prim-gün sayısını doldurmasına rağmen geçmişteki borcundan dolayı emekli olamayan bir milyonun üzerinde Bağ-Kurlu için düzenleme yapılmıştı. Buna göre borcu olanlara eski borçlarını dondurma, geçmişteki düzenlemelerle borçları ve sigortalılık sürelerini donduranlara da borçlarını ödeyerek bu süreleri emekliliğe saydırma hakkı tanınmıştı" dedi.

Doğan, "Meclis’ten geçen ve Cumhurbaşkanı’nın da onayladığı yeni kanun ise hem prim borcu olan Bağ-Kur’lulara bu borçlarını yapılandırma imkanı tanıyor hem de geçmişte sigorta sürelerini donduranlara yeni bir fırsat daha veriyor" diye yazdı.

Doğan Bağ-kur'luların haktan nasıl yararlanacağını şöyle yazdı:

"Bağ-Kur’lular, geçmişte durdurdukları sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

- Yapılandırmada borçlar, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre düşük bir orandan yeniden hesaplanacak.

- Durdurulan sigortalılık süreleri yeniden canlandırılacak ve sigortalılık süresinden sayılacak. Bu sayede prim gün sayısını tamamlayıp, emekli olabilecekler.

- Borçlar peşin ya da 6 aydan 36 aya kadar taksitle ödenebilecek.

- Haktan yararlanmak isteyen Bağ-Kur’lular, borçlarını 2 ay içinde yapılandırmak ve üçüncü aydan itibaren de ödemelerine başlamaları gerekiyor.

- 31 Mayıs 2018 itibariyle prim borcu bulunanlar önceki sürelere ilişkin prim borçlarını temmuz sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde sigortalılıkları durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresinden sayılmayacak."