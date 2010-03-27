'Borcum borç ama ancak 20 yılda öderim!'

T24 - Maliye, Hazine borcunu ödemeyen belediyelerin banka hesapları dahil gelirlerine el konulması için talimat verince borçlu belediyeler alarma geçti. Hazine’ye toplam 4.2 milyar lira borcu bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu yıl 900 milyon TL olan toplam gelirlerinin 225 milyon lirasının Hazine’ye bu kapsamda verileceğini açıkladı.



Habertürk'ün haberine göre; Gökçek olayı doğrulayarak, “Prim ve vergi borcu olmayan belediyenin gelirinin ancak yüzde 25’ine el konabiliyor. 20 yılda borcumuzu öderiz” dedi. Türkiye’deki bütün belediyelerin borçlarının takvime bağlandığına işaret eden Gökçek, “Biz böyle bir teklifi kabul etmediğimiz için bizim borcumuz net olarak görünüyor. Diğer belediyeler bir takvim içerisinde ödeme başlattığı için borcu yokmuş gibi görünüyor ama bu gerçek değil” dedi. Gökçek, Murat Karayalçın döneminden gelen borçların dahi bulunduğunu işaret ederek şöyle devam etti:





‘Biz de ilçelerden alacaklıyız'



“110 milyon dolar borç vardı.165 milyon dolar ödedik ama yüksek faizler nedeniyle halen bitmedi. Biz yargıya da taşıdık. Mahkeme kararları lehimize olduğu için Hazine’nin ödeme takvimini kabul etmiyoruz. Biz de ilçe belediyelerinden alacaklıyız. Öncelik istedik ama bizi listenin en sonuna koydular.”





Kutman'ın oyununa geldik 50 milyon dolar alacağız



Geçtiğimiz yıl Başkent Doğalgaz’ı ihaleye çıkan Melih Gökçek’in, bu ihalede 1.6 milyar dolarlık teklif veren ancak ödeme yapmayan Global Yatırım Holding’in patronu Mehmet Kutman ile de arası açık. İhale bedelini ödemediği için 50 milyon dolarlık teminat mektubu yanmak üzere iken mahkeme kararı ile teminatını kurtaran Kutman’a dava açtıklarını anlatan Gökçek, “Birkaç hafta içinde Kutman’dan 50 milyon dolarımızı alırız diye umuyorum. Sadece Kutman değil, hâkime de dava açtık” diye konuştu.





Borcun miktarını bilmiyoruz bile



Borçların üzerindeki yüksek faizden şikâyet eden ve “Ne kadar borcumuz olduğunu bilmiyoruz, bize ödeme takvimi verip gönderiyorlar” diye şikâyet eden Gökçek, mevcut yasaya göre belediyelerin gelirlerinin yüzde 40’ının borçlarına karşılık kesilebileceğine işaret ederek, “Ancak SSK ve prim borcu yoksa bu oran yüzde 25’e iniyor. Bizim de bu yıl 900 milyon TL gelirimiz var. Bu çerçevede 225 milyon lirasını alabilecekler” diye konuştu.





Devletin yapacağı yatırımı biz yaptık



EGO olarak bilinen Başkent Doğalgaz Dağıtım’ın 670 milyon dolar lira borcu olduğunu söyleyen Gökçek, “Botaş’a olan borcun yarısı mahkeme kararı ile silindi. Biz Botaş’a ödemediğimiz para ile yatırım yaptık. 157 bin olan abone sayısını 1 milyon 250 bine çıkardık. Devletin yapması gereken yatırımı Ankara’da biz yaptık” dedi.







