Borcu olan Yunan işadamı kendini yaktı

T24 - Ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'da bankaya olan kredi borcunu ödeyemeyen bir işadamı kendini yaktı.







Batacağı yönünde haberler çıkan Yunanistan'da halk, çaresizlik nedeniyle canına kıyma yolunu seçiyor.



55 yaşındaki işadamı, kredi aldığı bankanın Selanik'teki bir şubesine gitti. İşadamı, borçlarının yeniden yapılandırılmasını istedi.



Ret cevabı alan işadamı, bankanın önünde üzerine benzin döktü ve kendini ateşe verdi.



Polisin hızlı müdahalesi sayesinde işadamı kurtarıldı.



Bu arada, Polonya'da biraraya gelen Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'a sekiz milyar Euroluk yeni kredi dilimini verme konusundaki kararı gelecek aya bıraktı.



Borç ödemelerini yapmakta zorlanan Yunanistan'ın bu fona en geç ekim ayı ortasında ihtiyacı var.





