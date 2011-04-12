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Ekonomi

BORCU BULUNMAYANLARA DA PRİM MEKTUBU ANKARA (A.A)

12 Nisan 2011 13:30

-BORCU BULUNMAYANLARA DA PRİM MEKTUBU ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yeniden yapılandırma kapsamında gönderdiği borç bilgilendirme mektupları, borcunu mektup ulaşmadan önce kapatan işverenleri şaşırttı. 6111 sayılı ''Torba Kanun'' ile kurumun bazı alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmesinin ardından, 2 Mayısta sona erecek başvurular için kurumun yaptığı çalışmalar sürüyor. SGK bilgi işlem kayıtlarına göre, 6111 sayılı kanun kapsamına giren borçları gözüken işverenler ile sigortalılara kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri hususunda bilgi sahibi olabilmeleri için SGK Başkanı Emin Zararsız imzasını taşıyan bilgilendirme mektupları gönderildi. Ancak borç bilgilendirme mektubu gönderilen bazı işveren veya sigortalılara çeşitli nedenlerle (borcun mektup ulaşmadan önce kapatılmış olması veya diğer nedenlerle) borçlarının bulunmadığı halde bu mektupların gönderildiği anlaşıldı. Borcu bulunmayan işveren ve sigortalılar, mektupların ulaşmasıyla yaşadıkları şaşkınlıkla SGK'yı arayarak durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. SGK yetkilileri, 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılması hususunda gönderilen mektupların bilgilendirme amaçlı olduğu, bir borç tebliği niteliği taşımadığını belirtti.  Yetkililer, bununla birlikte borçlu bulunmadığı halde belirtilen nitelikte eline mektup ulaşan işveren ve sigortalıların iş yeri veya sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları halinde resmi bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

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