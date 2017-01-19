Borcu 50 liranın üstünde olan abonenin doğalgazı kesilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ödenmemiş doğalgaz faturasındaki tüketimi 50 metreküpün (yaklaşık 50 lira) altında kalan abonelerin gazının kesilmemesi için çalışma yapıyor.

EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre kurum, tüketicilerin mağduriyetini önlemek için bazı durumlarda doğalgazın kesilmesini de önleyecek bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, 50 metreküplük tüketimin altında kalan ödenmemiş faturalardan dolayı abonelerin gazı kesilemeyecek.

Cuma günleri ve resmi tatillerde kesilemeyecek

Ayrıca, hafta sonu ve resmi tatillerde doğalgaz yeniden açtırma işlemlerinin yapılamaması nedeniyle, cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün doğalgaz kesintisi yapılmayacak.

En geç 48 saat olarak uygulanan yeniden gaz verme süresini de yarı yarıya indirmeyi öngören taslağa göre, yükümlülüklerini yerine getirip dağıtım şirketine başvuran abonelere en geç 24 saat içerisinde yeniden gaz verilecek.

Taslak ile vatandaşların borçlarını kolayca ödemesi ve doğalgaz hizmetinin uzun süre kesilmemesi hedefleniyor.