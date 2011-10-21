-''Borçsuz tek kulübe'' icra şoku ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Futbol kamuoyunda, Spor Toto Süper Lig'in ''borçsuz tek kulübü'' olarak anılan Gençlerbirliği'nde icra şoku yaşandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulüp, maçlarda 19 Mayıs Stadı'nın güvenliğini sağlayan Orta Anadolu Güvenlik Şirketinin, bir yemek firmasından aldığı yemek fişlerinin ücretini ödemediği için Başkent kulübüne gönderilen yazıya cevap vermemesi üzerine icra takibiyle karşı karşıya kaldı. Yemek şirketi tarafından, güvenlik şirketiyle çalışan Ankara'daki bir çok kulübe konuyla ilgili ihtarnamenin gönderildiği, ancak bir tek Gençlerbirliği'nin ihtarnameye cevap vermemesi dolayısıyla icra takibine maruz kaldığı bildirildi. Hem Gençlerbirliği'nin hem de ilgili yemek firmasının avukatlarının karşılıklı görüşme sonucunda sorunu çözdüğü, borcun tamamının güvenlik şirketi tarafından karşılanacağı teminatının alındığı da öğrenildi. Gelişmeler üzerine başkan İlhan Cavcav, Zafer Önder İpek'in ardından mayıs ayında göreve başlayan kulüp müdürü Sadık Balcı'nın bu konuda yaptığı ihmalkarlığı affetmeyerek, istifasını istediği de alınan bilgiler arasında. Cavcav, Alman teknik adam Thomas Doll'un takımdan ayrılmasının ardından, yardımcısı Ralf Zumdick ile yapılan teknik direktörlük sözleşmesindeki hatası nedeniyle de Zafer Önder İpek'in görevine son vermişti.