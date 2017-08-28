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Borçlusu cezaevine girince kefilini vurdu

Kefil parayı ödemeyi reddedince vurmuş

28 Ağustos 2017 14:42

31 yaşındaki T.K. borç para verdiği kişinin cezaevine girmesi üzerine, kefil olan ve borcu ödemeyi reddeden 30 yaşındaki Onur Vardar'ı sol bacağından tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Edirne'nin Keşan ilçesininYenimescit Mahallesi Ayışığı Sokak'ta meydana geldi. T.K., miktarı açıklanmayan borç para verdiği kişinin cezaevine girmesi üzerine, alacağını kefil olan Vardar'dan istedi.

DHA'nın haberine göre, iddiaya göre T.K., parayı ödemeyi reddeden Vardar'ı otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle sol bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, Vardar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor. 

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