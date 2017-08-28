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Borçlusu cezaevine girince kefili vurdu

Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde 31 yaşındaki T

28 Ağustos 2017 14:10

Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde 31 yaşındaki T.K. borç para verdiği kişinin cezaevine girmesi üzerine, kefil olan ve borcu ödemeyi reddeden 30 yaşındaki Onur Vardar\'ı sol bacağından tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, Yenimescit Mahallesi Ayışığı Sokak\'ta meydana geldi. T.K., miktarı açıklanmayan borç para verdiği kişinin cezaevine girmesi üzerine, alacağını kefil olan Onur Vardar\'dan istedi. İddiaya göre T.K., parayı ödemeyi reddeden Onur Vardar\'ı otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle sol bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K. polis tarafından gözaltına alınırken,Onur Vardar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.


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