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Borçluların 'Milli Piyango' umudu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiyenin 61 milyon TL olarak belirlenmesinin ardından Van'daki biletler neredeyse tükendi

29 Aralık 2017 14:11

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - MİLLİ Piyango İdaresi\'nin yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiyenin 61 milyon TL olarak belirlenmesinin ardından Van\'daki biletler neredeyse tükendi. Seyyar bayilere ilgi yoğun olurken, bilet almaya gelenlerin çoğu, borçları nedeniyle büyük ikramiyeyi istediğini söyledi.  
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi, bu yıl 61 milyon TL olarak belirlenirken, biletler de 29 Kasım gününden itibaren piyasaya sürüldü. Van\'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi\'nde bilet satan seyyar bayilere ilgi ise yoğun oldu. Bilet alanların çoğu, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde borçlarını kapatacağını söyledi. Bazıları da ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğini, ev ve araba alacağını dile getirdi.  
Seyyar bayilerde bilet satanlar ise kentte Milli Piyango İdaresi\'nin bulunmamasından yakındı. Seyyar olarak 20 yıldır bilet satan Hadi Çivi, Van\'daki biletlerin tükenme noktasına geldiğini belirterek, \"Üç farklı şehre gittim; ancak bin 500 bilet getirebildim. Son zamanlarda Erzurum, Diyarbakır ve İskenderun gibi kentlerde de bilet bulunmuyor. Van\'da Milli Piyango İdaresi yok. Bu nedenle çok sıkıntı çekiyoruz. Kocaman şehir; ama Milli Piyango İdaresi olmadığı için büyük sıkıntı çekiyoruz. Dilekçe verdik, taleplerimiz alındı, \'Tamam\' denildi; ama bir gelişme olmadı\" diye konuştu. 

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